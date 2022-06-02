شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجدد عقد محمد المهدي نجم فريق الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد محمد المهدي نجم الفريق الأول للكرة الطائرة تعاقده مع القلعة البيضاء خلال الجلسة التي جمعت مرتضى منصور واللاعب محمد المهدي بحضور أحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على ألعاب الصالات بنادي الزمالك.

ونال اللاعب ثقة مجلس إدارة النادي التي تسعى للحفاظ على القوام الأساسي لفريق الطائرة الذي حقق لقبي بطولة الدوري العام وكأس مصر.

ونجح الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك في تحقيق لقبي الدوري العام وكأس مصر في موسم ناجح.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على تعيين شريف الشمرلى المحاضر الدولى للكرة الطائرة والمدير الفنى للفراعنة السابق لقيادة فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك فى الموسم الجديد خلفا للمدير الفنى المؤقت للفريق أشرف رشاد.

ودخل مسئولو نادى الزمالك فى مفاوضات جادة مع الشمرلى منذ أكثر من شهر من أجل استقرار أوضاع الفريق للحفاظ على إنجازات حصد الدورى والكأس هذا الموسم.

و لم يشارك نادى الزمالك فى بطولة أفريقيا المحدد لها شهر مايو المقبل، بسبب لائحة الاتحاد الأفريقى الخاصة باللاعبين.