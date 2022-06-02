هل يوجد انقسام بالأهلي حول بقاء موسيمانى فى القيادة الفنية بعد الإخفاق الإفريقي؟

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القاهرة - سامية سيد - بالفعل تسود حالة من الانقسام داخل جدران النادي الأهلي حول مصير بيتسو موسيماني المدير الفني، من البقاء على رأس القيادة الفنية أو الرحيل عن تدريب النسور الحمر عقب الإخفاق في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للعام الثالث على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخ النادي.

هناك فريقين داخل أحدهما يطالب بإقالة موسيماني بعد الإخفاق الإفريقي منهم أعضاء في لجنة التخطيط وشركة الكرة وأعضاء مجلس الإدارة، وفريق آخر يطالب باستمراره ومنحه الفرصة للاستمرار مع الأهلي من أجل تصحيح الأخطاء.

ما هو الموقف مع موسيماني في الأهلي؟

يوجد فريقين داخل الأهلي أحدهما يؤيد بقاء موسيماني ويرى أن الإنجازات التي حققها المدرب الجنوب إفريقي، وأبرزها التتويج بالبطولة الإفريقية مرتين وكأس مصر مرة والسوبر الإفريقي مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية مرتين، تشفع له في تجديد الثقة لاستمراره لاسيما أنه ساهم في تحقيق عدد لا بأس به من البطولات مع نادي القرن الإفريقي.

وما وجهة نظر الفريق الرافض لبقائه؟

يرى فريق آخر أنه من الأفضل رحيل موسيماني لاسيما وأن هناك شريحة كبيرة من جماهير القلعة الحمراء باتوا غير مقتنعين ببقاء المدرب، في ظل الاهتزاز الكبير في مستوى الفريق الأحمر تحت قيادة المدرب الجنوب إفريقي، لاسيما نتائجه في الدوري والتي تسير بشكل سيئ كما حدث في الموسم الماضي، وترى أن المدرب ليس أمامه جديد ليقدمه إلى الفريق الأحمر في الفترة القادمة والإبقاء عليه رهان خاسر وأنه حان وقت التغيير.

ومتى سيتحدد مصير موسيماني؟

الفريق الذي يدعم موسيماني يرى أن المدرب لديه فرصة حتى نهاية الموسم من أجل تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، وبعدها يتم تقييم مشواره من البقاء على رأس القيادة الفنية أو رحيله، فيما يرى الفريق الذي يطالب بتوجيه الشكر إلى المدرب الجنوب إفريقي بضرورة حسم مصيره في الوقت الحالي، خشية من ضياع الفرصة في المنافسة على استرداد درع الدوري المصري.

هل ستحدد المباريات القادمة مصير موسيماني؟

بين الانقسام حول بقاء موسيماني أو رحيله يبقى هناك أكثر من مباراة فاصلة في مشوار الأهلي بالدوري والكأس ستلعب دورا في حسم مصير المدرب الجنوب إفريقي أبرزها مباراة القمة ضد الزمالك يوم 19 يونيو الجاري، ومن بعدها مباراته ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر من النسخة القديمة 2020 / 2021.