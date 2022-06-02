شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد مهاجم “زمالك 2003” لتدريبات الفريق الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ، بتصعيد علي ياسر مهاجم فريق زمالك 2003، للمشاركة في مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة الداخلية المقبلة في كأس مصر.

ويتواجد علي ياسر ضمن فريق الأمل بالنادي ، والذي تم تكوينه مؤخرا للاستعانة بعناصره مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.



ويشارك في تدريبات الفريق الأول منذ أمس الأربعاء بعض لاعبي فريق الأمل ، وهم: يوسف أسامة نبيه وحسام عبدالمجيد ومحمد حسام “بيسو” ومحمد خضري وأحمد رفاعي ومحمد طارق بجانب الثنائي سيف جعفر وسيد عبدالله نيمار ، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الوطني ومنتخب تونس.



ويستعد الزمالك لمواجهة الداخلية يوم 13 يونيو الجاري ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.