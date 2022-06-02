شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الأهلى فى شهر يونيو الجارى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر النادى الأهلى نهائي دورى أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربى بهدفين نظيفين، مساء الاثنين، ليفرط الأهلى فى إنجاز تاريخى بالفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي بعد التتويج بنسختى 2020 و2021.

ويعود النادى الأهلى المسابقات المحلية التي تنتظره عدة مباريات مؤجلة سواء في بطولة الدورى أو كأس مصر القديم، وبداية كأس مصر الجديد الذى سيخوض فيه الفريق دور الـ32 أمام المصرى بالسلوم.

ونستعرض مباريات الأهلى فى شهر يونيو بعد خسارة لقب أفريقيا..

الأهلى × المصرى بالسلوم 12 يونيو "كأس مصر الجديد" دور الـ32

الأهلى × إيسترن كومبانى 15 يونيو "الدورى"

الأهلى × الزمالك 19 يونيو "الدورى"

الأهلى × غزل المحلة 22 يونيو "الدورى"

الأهلى × بيراميدز 26 يونيو "ربع نهائي كأس مصر القديم"

سموحة × الأهلى 29 يونيو "الدورى"

وفقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكى، كمكافأة للتتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى، كما خسر الأهلى مكافأة المشاركة فى السوبر الأفريقى، والتى تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلى مكافأة كأس العالم للأندية، والتى تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكى بالنسبة لصاحب المركز السادس.