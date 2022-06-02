شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخوض وديتين يومى 5 و7 يونيو استعدادا لمواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة عبد الحميد بسيونى على إقامة مباراتين ودتين أمام فريق مياه البحيرة وأحد فرق الدرجة الرابعة يومى 5 و 7 يونيو الجارى لتجهيز اللاعبين لعودة مباريات الدوري الممتاز والتي يستهلها بمواجهة طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة العسكري يوم 17 يونيو الجارى ضمن مباريات الاسبوع 22 من عمر الدوري.

وأبدى بسيونى دهشته من بعض الأنباء التى ترددت بتوقيع عقوبة وقدرها 50 الف جنيه على كل لاعب للتعادل مع إنبى، مؤكدا ان مثل هذه الأخبار غير الدقيقة هدفها ضرب استقرار الفريق فى هذا التوقيت.

وقال بسبوني إن الجميع على علم بكل كبيرة وصغيرة داخل سموحة وان العلاقة بين مجلس الإدارة برئاسة وليد عرفات والجهاز الفنى واللاعبين تسير فى الاتجاه الصحيح ونسعى خلال المرحلة الحالية لعمل تصفية لعدد من اللاعبين وبناء فريق قوى للموسم الجديد ودراسة جميع الأمور للحفاظ على الاستقرار.

وحول ملف الراحلين اوضح بسيونى أنه جارى دراسة الموقف من جميع جوانبه وسيتم الاعلان عن تفاصيله عقب الانتهاء من الملف في الفترة القادمة.