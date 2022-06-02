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معلومة رياضية ..المنيا أقدم اندية الصعيد

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القاهرة - سامية سيد - يٌعد نادي المنيا الرياضي هو أقدم ناد تأسس في صعيد مصر، حيث تم تأسيسه سنة 1928 ، و يأتي من بعده نادي بني سويف ليكون ثانى حيث تأسس سنه 1929.

وتم تسمية النادى نسبة إلى المحافظة و المدينة التي يقع فيها النادى  بمحافظة المنيا بمدينة المنيا ، وهو يعتبر من الأندية الشعبية في صعيد مصر.

وأفرز نادى المنيا العديد من النجوم المميزين في عالم الساحرة المستديرة مثل هشام عبد الرسول ، وحمادة صدقى ، رضا عبد المولى وشديد قناوى وعادل أنور وحسين عبد اللطيف ،  وجمال جمعه ، واشرف يوسف بالإضافة إلى محمد القط  ، و الصقر أحمد حسن .

هبط المنيا إلى دوري المظاليم منذ فشله في البقاء في الدوري الممتاز موسم 1997-1998 ، ولم يعود الى الأضواء مرة أخرى إلا عام 2013

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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