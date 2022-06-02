شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التخطيط وشركة الكرة بالأهلي تناقش موسيماني فى أسباب ضياع لقب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وشركة الكرة بالنادي عقد جلسة مع بيتسو موسيماني خلال الأيام القادمة من أجل مناقشته في الأسباب التي أدت إلى خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا والحفاظ على الأميرة السمراء للمرة الـ11 في تاريخ النادي والثالثة على التوالي.

كما تناقش لجنة التخطيط وشركة الكرة موسيماني في أسباب ظهور الفريق الأحمر بشكل سيء في المباراة النهائية وعدم وجود حلول تكتيكية في اختراق دفاع المنافس أو تهديد مرمى الخصم بشكل مباشر ، لاسيما وأن الأهلي لم يظهر بالشكل الذي يسمح له بتحقيق اللقب الإفريقي بخلاف غياب الروح بين اللاعبين.

وترغب لجنة التخطيط وشركة الكرة في تصحيح المسار داخل صفوف الأهلي قبل خوض مبارياته في الدوري وكس مصر من أجل المنافسة على حصد اللقبين وتعويض الجماهير الحمراء عن خسارة لقب إفريقيا.

وواصل مسئولو الأهلي جلساتهم الفترة الحالية من أجل الترتيب للفترة المقبلة على جميع الأصعدة الخاصة بفريق الكرة وما يتعلق بالمُعارين والصفقات الجديدة ضمن التحضير للموسم الجديد، من أجل حسم كل الملفات الخاصة بالفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي.

ويناقش مسئولو الأهلي العديد من الملفات مثل موقف اللاعبين المعارين من العودة أو الاستمرار في الإعارة والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبين الشباب المرشحين للخروج وإعارتهم إلى أندية محلية أو خارجية.

وطالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.