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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على تفاصيل ومواعيد اختبارات الناشئين في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الخميس 16 يونيو الجاري على ملاعب أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية مواليد: 2007- 2008- 2009 -2010- 2011 -2012 - 2013 - 2014 – 2015.
على أن يتم بيع الاستمارات اعتبارا من الخميس الموافق 9 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.
هذا وتجرى اختبارات الناشئين من الساعة السابعة صباحا وفقًا للمواعيد التالية:
* الخميس 16-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2013-2014-2015».
* الجمعة 17-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2013-2014-2015».
* السبت 18-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».
* الأحد 19-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».
* الاثنين 20-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».
* الثلاثاء21-6-2022 :الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».
* الخميس 23-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2013-2014-2015».
* الجمعة 24-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2010-2011-2012».
* السبت 25-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2007-2008-2009».
* الأحد 26-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2013-2014-2015».
* الاثنين 27-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد "2010-2011-2012».
* الثلاثاء 28-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2007-2008-2009».