تعرّف على تفاصيل ومواعيد اختبارات الناشئين في الأهلي

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الخميس 16 يونيو الجاري على ملاعب ‏أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية مواليد: 2007- 2008- 2009 -2010-‏‏ 2011 -2012 - 2013 - 2014 – 2015.

على أن يتم بيع الاستمارات اعتبارا من الخميس الموافق 9 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.‏

هذا وتجرى اختبارات الناشئين من الساعة السابعة صباحا وفقًا للمواعيد التالية:‏

‏* الخميس 16-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2013-2014-2015».‏

‏* الجمعة 17-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2013-2014-2015».

‏* السبت 18-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».

‏* الأحد 19-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».

‏* الاثنين 20-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

‏* الثلاثاء21-6-2022 :الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».

‏* الخميس 23-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2013-2014-2015».

‏* الجمعة 24-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2010-2011-2012».‏

‏* السبت 25-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2007-2008-2009».‏

‏* الأحد 26-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2013-2014-2015».‏

‏* الاثنين 27-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد "2010-2011-2012».‏

‏* الثلاثاء 28-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2007-2008-2009».