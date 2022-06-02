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تعرّف على تفاصيل ومواعيد اختبارات الناشئين في الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - تبدأ اختبارات الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، يوم الخميس 16 يونيو الجاري على ملاعب ‏أكاديمية الأهلي بمدينة نصر، وذلك للمراحل العمرية مواليد: 2007- 2008- 2009 -2010-‏‏ 2011  -2012 - 2013 - 2014 – 2015.

 على أن يتم بيع الاستمارات اعتبارا من الخميس الموافق 9 يونيو الجاري من الساعة العاشرة صباحا وحتى نفاد الكمية.‏
هذا وتجرى اختبارات الناشئين من الساعة السابعة صباحا وفقًا للمواعيد التالية:‏
‏* الخميس 16-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2013-2014-2015».‏
‏* الجمعة 17-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2013-2014-2015».
‏* السبت 18-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».
‏* الأحد 19-6-2022: الاختبار الأول «مواليد "2010-2011-2012».
‏* الاثنين 20-6-2022: الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».
‏* الثلاثاء21-6-2022 :الاختبار الأول «مواليد 2007-2008-2009».
‏* الخميس 23-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2013-2014-2015».
‏* الجمعة 24-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2010-2011-2012».‏
‏* السبت 25-6-2022 :الاختبار الثاني «مواليد 2007-2008-2009».‏
‏* الأحد 26-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2013-2014-2015».‏
‏* الاثنين 27-6-2022: الاختبار الثالث «مواليد "2010-2011-2012».‏
‏* الثلاثاء 28-6-2022 : الاختبار الثالث «مواليد 2007-2008-2009».

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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