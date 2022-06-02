شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد التنس ينهى إجراءات عودة ليلى شكرى من تونس بعد الإصابة المفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهى اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعى إجراءات عودة لاعبة منتخب مصر للناشئين تحت 16 عاما الواعدة ليلى شكرى وذلك أثر تعرضها للإصابة المفاجئة خلال مشاركتها فى البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات المقامة حاليا في تونس.

وحرص اتحاد التنس على إنهاء كافة الاجراءات المطلوبة للعودة الى القاهرة فى أسرع وقت حتى تبدأ علاجها على الفور لاسيما وأن الشفاء من الاصابة يستغرق مدة لن تقل عن 6 أسابيع.

وتعود ليلى شكرى الى القاهرة غدا الجمعه حيث تعرضت لاصابة عنيفة بالامس أثناء مشاركتها بالبطولة عبارة عن قطع فى الغضروف الامامى للركبة وشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى الرابطة مع الركبة.

وتشارك مصر حاليا فى البطولة التى تستمر حتى يوم 5 يونيو الجارى بالبعثة المكونة من كل من فريق 16 عاما ناشئين نور فتح الله و عبد الرحمن عطا الله و ياسين العروسي و يوسف الشاطبي والمدرب ياسر عادل. وفريق 16 سنة ناشئات ليلي شكري و جني حسام و كنزي الحمراوي و فريده موسي والمدربة يمني فريد.