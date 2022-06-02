شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد الثلاثي المحترف قبل مباراة ايسترن كومباني بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من التفاؤل على الجهاز الفني للأهلي بعدما تأكد من إتاحة الثلاثي المحترف علي معلول وبيرسي تاو واليو ديانج قبل مباراته ضد ايسترن كومباني والمؤجلة من بطولة الدوري المصري، لينضموا للمجموعة الحالية المتاحة أمام الجهاز الفني.

ويغيب عن الأهلي في مباراة ايسترن كومباني والمقرر إقامتها يوم 15 يونيو الجاري، السباعي الدولي وهم محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية وأفشة.

وتنتهي مباريات المنتخبات الثلاثة التي ينتمي لها محترفي الأهلي يومي 9 و10 يونيو، حيث يخوض منتخبي مالي وجنوب إفريقيا آخر مبارياتهما بالأجندة الدولية أمام جنوب السودان والمغرب يوم 9 من الشهر الحالي، بينما يخوض منتخب تونس مباراته أمام تشيلي يوم 10 يونيو، وبات أمام الثلاثي وقت كافي للعودة إلى القاهرة والانتظام في تدريبات فريقهم قبل موقعة ايسترن كومباني.

وطلب الأهلي لعب مباراته ضد ايسترن كومباني خلال فترة التوقف الدولية بدون لاعبيه الدوليين، حتى تتاح له فرصة كافية من أجل التحضير لمباراته الماضية ضد الوداد المغربي والتي خسرها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.