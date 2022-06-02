شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تذاكر مباراة مصر وغينيا أمام الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح اتحاد الكرة ، اليوم الخميس ، تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية " كوت ديفوار 2023” ، للبيع أمام الجماهير عبر موقع شركة تذكرتي .

وتحددت أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيه.

ويسمح بحضور 40 ألف مشجع لمباراة مصر وغينيا التى يستضيفها استاد القاهرة مساء الأحد المقبل.

ويواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا واثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بالقميص الجديد للفراعنة.

وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غينيا الأحد المقبل، بعد اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر، بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وقائد الفراعنة خلال الساعات الأخيرة.