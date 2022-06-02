شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الكاراتيه: إدارة زفت و اتحاد اللعبة مفسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر سيد نصر عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه ما يدور داخل الاتحاد فى رسالة غامضة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب نصر سؤال استنكارى: "هل اتحاد الكاراتيه أصبح الآن مفسدة للنفوس، ومؤسسة مسئولة عن صناعة الفتن ونقل الكلام، آه الزفت ده وإدارة زفت وكلام كتير بعيد عن رسالة كابتن محمد مصلحي بس الصدفه توقيت واحد".

وتواصل الخليج 365 مع محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه للتعليق على ما نشره عضو المجلس فكان رد رئيس الاتحاد: "لا تعليق".