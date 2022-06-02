شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد إحسان بطل رفع الأثقال: هوايتى القراءة وبحب جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد إحسان بطل رفع الأثقال.

هوايتى القراءة.

لا مليش فى المطبخ.

مفيش أكلة معينة .

نادال لاعب التنس .

جورج وسوف .

لوم لم أكن لاعبا كنت أتمنى أن أكون لاعبا.

بحب ممثلين كتير

الكاجوال.