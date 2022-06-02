شكرا لقرائتكم خبر عن بره الملعب.. محمد إحسان بطل رفع الأثقال: هوايتى القراءة وبحب جورج وسوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب هو محمد إحسان بطل رفع الأثقال.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
هوايتى القراءة.
بتدخل المطبخ؟
لا مليش فى المطبخ.
إيه الأكلة التى تتميز بيها ؟
مفيش أكلة معينة .
من نجمك المفضل؟
نادال لاعب التنس .
من مطربك المفضل؟
جورج وسوف .
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون إيه؟
لوم لم أكن لاعبا كنت أتمنى أن أكون لاعبا.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
بحب ممثلين كتير
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.