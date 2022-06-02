شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية و الأحداث الهامة ، منها طرح تذاكر المنتخب ، و تفكير الاهلى في عودة اليود يانج، وتجديد عقد أنس أسامة .

اتحاد الكرة يعلن طرح تذاكر مباراة مصر و غينيا عبر موقع تذكرتي

أعلن اتحاد الكرة عن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وغينيا المقرر لها الأحد المقبل عبر شركة تذكرتي من خلال موقعها الإلكتروني www.tazkarti.com.

وحدد اتحاد الكرة أسعار تذاكر المباراة على النحو التالي: سعر تذكرة المقصورة الأمامية بـ 500 جنيه، الدرجة الأولى 200 جنيه، الدرجة الثانية 100 جنيه، الدرجة الثالثة 50 جنيها.

عادل زكى يستقيل من إنبى بعد 25 عاما ويؤكد: حلمى طولان وفر ملايين للنادى

قرر عادل زكى المدير الإدارى لإنبى تقديم استقالته من منصبه إلى مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعى مؤكدا أنه يعتز بالفترة التى قضاها داخل أسوار النادى البترولى متمنيا التوفيق للفريق البترولى فى الفترة المقبلة.

أكد زكى فى تصريحات خاصة، أنه يتوجه بالشكر لمجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعى، لافتا إلى أنه تحت أمر النادى البترولى إذا ما احتاج إلى خدماته فى أى وقت فأنه لن يتأخر عن تلبية طلبه لا سيما أن النادى البترولى صاحب فضل عليه.

أنس أسامة يجدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين

جدد أنس أسامة لاعب نادى الزمالك لكرة السلة، عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، ليغلق الباب أمام رحيله عن النادى.

ووقع أنس أسامة على عقد التجديد لمدة موسمين، خلال تواجد مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور، ليغلق باب الرحيل الذى كان قريبا من الانضمام للاتحاد السكندرى.

سامى قمصان يقود تدريبات الأهلي لحين عودة موسيماني

يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدا الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن التحضير للفترة القادمة من الموسم الحالي، والتي يستهلها بمواجهة المصري بالسلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 12 يونيو الجاري، ثم مباراته ضد ايسترن كومباني بالدوري يوم 15 من الشهر الجاري.

شوبير: الأهلى مهدد بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حكم من غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا ضد النادي الأهلي بعد تقديم شكوى من نادي هيدرسفيلد الانجليزي ، حيث كان يوجد بند فى عقد استعارة رمضان صبحي والذى تم استعارته من النادي الإنجليزي مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

إنجلترا تعطل سحب قرعة نصف نهائى بطولة كأس الرابطة

تسبب تأخر وصول كأس رابطة الأندية المحترفة من إنجلترا، فى تأخر الإعلان عن موعد قرعة الدور قبل النهائى لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

تغييرات فى خريطة الصفقات الصيفية بالزمالك

تغييرات عديدة تشهدها خريطة الانتقالات الصيفية لنادي الزمالك والتي من المتوقع أن تشهد حالة نشاط قوي من الإدارة البيضاء لضم صفقات سوبر وتعويض عدم قدرة النادى علي تدعيم الفريق طوال الموسم الحالي بسبب منع القيد.