شكرا لقرائتكم خبر عن أنس أسامة يجدد عقده مع الزمالك لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد أنس أسامة لاعب نادى الزمالك لكرة السلة، عقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين، ليغلق الباب أمام رحيله عن النادى.

ووقع أنس أسامة على عقد التجديد لمدة موسمين، خلال تواجد مرتضى منصور، وأحمد مرتضى منصور، ليغلق باب الرحيل الذى كان قريبا من الانضمام للاتحاد السكندرى.

وكان أحمد مرعي، المدير الفني الجديد لفريق نادي الزمالك لكرة السلة، تحدث عن موقف أنس أسامة نجم الفريق من تجديد تعاقده أو الرحيل عن فريق الزمالك، قائلا: "المبدأ داخل الزمالك ألا يعتمد الفريق على لاعب واحد، نتمنى التوفيق لأنس أسامة ولكن الزمالك لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه".

وواصل: "حدثت مفاوضات بالفعل بين الاتحاد السكندري وأنس أسامة عندما كنت مدربًا لنادي الاتحاد، ولكني كنت أشك في موافقة اللاعب على الرحيل من نادي الزمالك".