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السنغالى أليو بادجى يتفوق على مهاجمى الأهلى فى هذا الموسم.. أرقام

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القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى، استعادة المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الفريق المعار إلى إميان الفرنسي، لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويلعب السنغالى أليو بادجى هذه الموسم مع نادى إميان الفرنسي معارا من النادى الأهلى لمدة موسم، والذى يتضمن عقده بندا بأحقية شراء النادى الفرنسي اللاعب حال دفع مبلغ مليون و800 ألف دولار دون الرجوع للأهلى.

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ويتفوق السنغالى أليو بادجى هذا الموسم على كل مهاجمى النادى الأهلى، خاصة بعدما استعاد الكثير من مستواه وقدم مستويات مميزة رفقة إميان الفرنسي مما جعل مسئولي الأهلى يفكرون في استعادته الموسم المقبل.

ونستعرض أرقام أليو بادجى مقارنة بمهاجمى الأهلى في التقرير التالى..

أليو بادجى

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لعب: 31 مباراة

سجل: 14 هدفا

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 2110 دقائق

محمد شريف
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لعب: 30 مباراة

سجل: 11 هدفا

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 1918 دقيقة

بيرسى تاو

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لعب: 26 مباراة

سجل: 8 أهداف

صنع: 6 أهداف

عدد الدقائق: 1896 دقيقة

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لعب: 12 مباراة

سجل: 0

صنع: 0

عدد الدقائق: 188 دقيقة

أميان يرفض شراء بادجى اميان
 

قال صحيفة " le11hdf " الفرنسية، إن إدارة نادى إميان لديها فكر جديد فى الموسم الجديد من أجل استعادة الفريق الذى احتل المركز الـ 14 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى للدرجة الثانية، عن طريق الاستغناء عن كل من قادر بامبا وأرنود لوسامبا وفورموز ميندي وأليو باجي، ورفضت الإدارة دفع مليون و800 ألف دولار من أجل الاحتفاظ بالمهاجم السنغالى وتتجه إلى عدم تفعيل البند.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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