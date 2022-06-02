شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يخوض فترة إعداد مصغرة قبل عودة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للمقاصة بقيادة عيد مرازيق على خوض فترة إعداد مصغرة في الفترة القادمة ضمن التحضير لعودة منافسات الدوري، حيث تتوقف المسابقة المحلية في الوقت الحالي لظروف الأجندة الدولية وخوض منتخب مصر ثلاث مباريات أمام منتخبات غينيا وإثيوبيا وكوريا الجنوبية.

وكشف إسلام عادل مدير الكرة بنادي المقاصة أن فريقه يتدرب على فترتين يوميا لمدة 3 أيام، بينما يتدرب لمدة 4 أيام على فترة واحدة، في ظل رغبة الجهاز الفني في رفع كفاءة كل اللاعبين المقيدين في صفوفه.

أوضح عادل أن فريقه عاد لاستئناف التدريبات الجماعية عقب راحة سلبية لمدة 4 أيام حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

ويستعد فريق المقاصة لمواجهة الاتحاد السكندري يوم 18 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري.