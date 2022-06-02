ما هو موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يحتضن ملعب بينتو فيامارين، مباراة مرتقبة بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-2023.



ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثانية من المستوى الأول، بجانب كل من التشيك وسويسرا.

موعد مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية هو مساء الخميس 2 يونيو/ حزيران 2022.

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وتنطلق المباراة في تمام 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لم تعلن أي قناة الحصول على حقوق بث مباريات النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتولى بعض القنوات الأجنبية عملية نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية مثل Digi Sport وArena SportوSuper Sport وغيرها.