قناة مجانية تنقل مباراة مصر وغينيا

الشارقة - اميمة ياسر - حصلت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على حق إذاعة مباراة مصر وغينيا، على قناة أون تايم سبورتس.

الهيئة اختتمت استعدادها لنقل مباراة مصر وغنيا، التي تقام يوم الأحد المقبل، ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

واجتمعت نائلة فاروق، رئيس التلفزيون بالمشرف العام على البرامج الرياضية بقطاع التليفزيون محمد إبراهيم، وإبراهيم مبارك، المشرف على البرامج الرياضية بالقناة الأولى، حيث وجهت بضرورة الالتزام بالحيادية التامة وضرورة الخروج من المباراة بأفضل صورة ممكنة تمثل مصر بالخارج في ظل الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها الهيئة.

وشددت نائلة فاروق على ضرورة الالتزام بطلبات الكاف وتنفيذ خطة توزيع الكاميرات في الملعب والأمور المحددة من الكاف وتصوير المؤتمر الصحفي.

واجتمعت رئيس التلفزيون مع فريق العمل من المخرجين والمصورين للخروج بالمباراة بأفضل صورة

ويتم تنفيذ المباراة بوحدة الـ 4k بـ 23 كاميرا ومن المقرر يتم إذاعتها على قناة أون تايم سبورتس.