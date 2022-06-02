استعدادا لكأس العالم 2022.. منتخب البرازيل يسحق كوريا الجنوبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

حقق منتخب البرازيل فوزا كبيرا على كوريا الجنوبية بنتيجة 5-1، في مباراة ودية جمعت بينهما استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر.



المباراة أقيمت على استاد سيؤول كأس العالم في كوريا الجنوبية، لكن الضيوف سيطروا على مجريات اللعب طوال الـ90 دقيقة.

وتقدم منتخب البرازيل عن طريق ريشارليسون في الدقيقة 7، وتعادل أصحاب الأرض بواسطة أوي جو هوانج (ق 31).

وانتهى شوط المباراة الأول بتفوق منتخب البرازيل بنتيجة 2-1، بعد هدف التقدم الذي حمل توقيع نيمار دا سيلفا في الدقيقة 41 من ضربة جزاء.

وبنفس الطريقة عزز نيمار تقدم "السامبا" بهدف ثالث في الدقيقة 57، قبل أن يضيف فيليب كوتينيو وجابريل جيسوس الهدفين الرابع والخامس (ق 80 و90).