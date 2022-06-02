نادي ريال مدريد ينهي أولى صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أنهى نادي ريال مدريد الإسباني، إجراءات ضم أولى صفقاته الصيفية استعدادا للموسم الجديد، لمواصلة المنافسة على كافة الألقاب، بعدما أنهى الموسم المنقضي متوجاً بلقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا.



وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، توصله لاتفاق مع مدافع تشيلسي أنطونيو روديغر بعقد يمتد إلى 4 مواسم مقبلة.

وكتب حساب ريال مدريد، في بيانه: "توصل نادي ريال مدريد إلى اتفاق مع اللاعب روديغر، الذي سيرتبط بالنادي على مدى المواسم الأربعة المقبلة".

وكان أنطونيو روديغر هدفاً للعديد من الأندية الأوروبية، على رأسها بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وبرشلونة، قبل أن يفوز ريال مدريد بالصفقة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن برشلونة فشل في التعاقد مع روديغر، بسبب عدم الموافقة على مطالب اللاعب المالية، التي كانت أكثر بكثير مما عرضه النادي الكتالوني.