محمد صلاح: أريد التنازل عن جوائزي الفردية

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي على توجيه رسالة إلى مشجعي فريقه بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ونشر صلاح تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلا: إن تقديري من قبل المشجعين والصحفيين الرياضيين في نفس الموسم هو شيء مميز لن أنساه أبدًا ومع ذلك أود أن أعطي كل تلك الجوائز الشخصية من أجل فرصة إعادة المباراة النهائية، لكن هذه ليست الطريقة التي تسير بها كرة القدم.

وتابع نجم منتخب مصر: لا يمكنني التعبير بالكلمات عن مدى رغبنا في إعادة هذا الكأس إلى ليفربول، ولكن في النهاية لم نتمكن من ذلك لا أستطيع أن أشكر المشجعين بما يكفي لدعمكم لقد كان موسمًا طويلًا جدًا، ولكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم التالي مرة أخرى غدًا.

ووصل صلاح بالأمس إلى القاهرة على متن الطائرة القادمة من دبي، وقامت سلطات مطار القاهرة بإنهاء إجراءات وصوله عبر صالة الخدمة المميزة بمبنى الركاب رقم 2، وسط إجراءات أمنية مكثفة داخل وخارج صالة الوصول.