أيمن يونس يفتح النار على موسيماني : دمر أفشة

الشارقة - اميمة ياسر - وجه أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، انتقادات قوية إلى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال أيمن يونس في تصريحات اذاعية: "موسيماني دمر محمد مجدي أفشة بسبب طريقة اللعب حيث يعتمد على أسلوب 4/3/3 وهذه الطريقة لا تصلح مع النادي الأهلي".

وأضاف : "الاهلي يحتاج للعب من خلال تواجد صانع ألعاب، مثل محمد مجدي أفشة ولكن تعديل أسلوب لعب القلعة الحمراء جعله يستغنى عن خدمات نجم كبير بحجم أفشة".

وزاد "الفريق الأحمر كان يؤدي بشكل أفضل في طريقة 4/2/3/1 ولكن بعد تراجع مدرب الأهلي عن هذه الطريقة حدث تراجع في الشق الأمامي".

واختتم "طريقة 4/3/3 تحتاج إلى بذل جهد بدني كبير من جانب الـ10 لاعبين في المستطيل الأخضر، للقيام بالواجبات الدفاعية والهجومية ولذلك هي لا تتناسب مع الأهلي أو منتخب مصر".