شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يقود تدريبات الأهلي لحين عودة موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية غدا الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة ضمن التحضير للفترة القادمة من الموسم الحالي، والتي يستهلها بمواجهة المصري بالسلوم في دور الـ32 لبطولة كأس مصر يوم 12 يونيو الجاري، ثم مباراته ضد ايسترن كومباني بالدوري يوم 15 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقود سامي قمصان تدريبات الأهلي بدءا من غد الجمعة لحين عودة موسيماني من الأجازة التي حصل عليها عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا في نسخته الحالية 2022 عقب الخسارة من الوداد المغربي، من أجل السفر إلى المغرب للمشاركة في دورة تدريبية هناك.

ويواصل الأهلي تدريباته بدءا من الغد وحتى موعد مباراة المصري بالسلوم في كأس مصر، على أن يحدد الجهاز الفني برنامج التحضير للمرحلة القادمة من التدريبات حتى موعد المباراة.

وواصل مسئولو الأهلي جلساتهم الفترة الحالية من أجل الترتيب للفترة المقبلة على جميع الأصعدة الخاصة بفريق الكرة وما يتعلق بالمُعارين والصفقات الجديدة ضمن التحضير للموسم الجديد، من أجل حسم كل الملفات الخاصة بالفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي.

ويناقش مسئولو الأهلي العديد من الملفات مثل موقف اللاعبين المعارين من العودة أو الاستمرار في الإعارة والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبين الشباب المرشحين للخروج وإعارتهم إلى أندية محلية أو خارجية.

وطالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.