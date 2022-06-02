شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تنشيطية للمنتخب فى فندق الإقامة استعدادا لمباراة غينيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الوطنى بقيادة إيهاب جلال تدريبات تنشيطية صباح اليوم الخميس، للاعبى المنتخب، بفندق الاقامة فى إطار الاستعداد لمباراتى غينيا و إثيوبيا المقرر لهما يومى 5 و9 يونيو الجارى فى الجولة الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار.

ويتدرب منتخب مصر فى السابعة والنصف مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة غينيا الأحد المقبل، بعد اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر، بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وقائد الفراعنة خلال الساعات الأخيرة.

وعقد ايهاب جلال جلسة مع صلاح فور وصوله لمعسكر المنتخب، أكد خلالها على تقديره لما قدمه صلاح هذا الموسم رغم غياب التوفيق عنه وعدم تحقيق بطولتى الدورى الانجليزى أو دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى عدم التأهل لكأس العالم مع منتخب مصر، وطالب المدير الفنى صلاح بإغلاق هذه الصفحات والتركيز مع المنتخب فى مباراتى غينيا واثيوبيا.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.



