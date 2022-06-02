شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى مهدد بوقف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير عن وجود حكم من غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا ضد النادي الأهلي بعد تقديم شكوى من نادي هيدرسفيلد الانجليزي ، حيث كان يوجد بند فى عقد استعارة رمضان صبحي والذى تم استعارته من النادي الإنجليزي مقابل مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

قال شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو أون سبورت: "هيدرسفيلد كان واضع بند في عقد إعارة رمضان صبحي لو حصل الأهلي على الدوري في هذا الموسم يحصل على 150 ألف جنيه إسترليني ومثلهم حال التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2020".

تابع شوبير: ولكن الأهلي يستند على أن رمضان صبحي لم يكن لاعبا في صفوفه عندما حصل الأهلي على لقب الدوري وغفريقيا في هذا الموسم بعدما رحل إلى بيراميدز قبل نهاية هذا الموسم ولم يكن متواجدا وقت التتويج بالبطولتين وباالتالي لا يحق له الحصول على النسبة المقررة في عقد الإعارة".

أوضح: "القاضي المنفرد بغرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا قرر تغريم الأهلي مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني وفقا لما تم وضعه في بند إعارة رمضان صبحي إلى الأهلي بالإضافة إلى فائدة 5 % ومعها 20 ألف جنيه إسترليني تكاليف الإجراءات استنادا على الشكوى المقدمة من النادي الانجليزي".

واصل: "الأهلي امامه 45 يوم مهلة قبل سداد المبلغ المحكوم به، وتحسب من تاريخ إخطاره الذي وصل النادي ويمكنه أن يستأنف على القرار خلال 21 يوما واذا لم يستأنف ولم يدفع المبلغ المذكور يتم إيقافه من القيد 3 فترات، ولكن الأهلي سيستأنف على القرار في المحكمة الرياضية الدولية".