شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى لـ ”الخليج 365”: لم نستقر على تعيين المدرب الجديد للفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أيمن الشريعى رئيس نادى إنبى إنه لم يستقر على تعيين المدرب الجديد لقيادة الفريق البترولى في المباريات المتبقية من مسابقة الدورى العام خلفا لـ حلمى طولان الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التى قضاها داخل الفريق البترولى.

أكد رئيس نادى إنبى لـ"الخليج 365" أن الإدارة ما زالت في مرحلة التفاوض ولم تستقر على تعيين مدرب بعينه لقيادة الفريق البترولى لافتا إلى هناك عدد من الأسماء ضمن دائرة الترشيحات ولكنهم لم يتخذوا أي قرار حتى ألان.

ودخل أحمد كشرى المدير الفني السابق للإنتاج الحربى، ومجدى عبد العاطى مدرب فاركو السابق، دائرة الترشيحات مع جورفان فييرا المدير الفنى السابق للإسماعيلى والزمالك لخلافة حلمى طولان في فريق إنبى، بعد أن أعلنت إدارة النادى البترولى رحيله عن الفريق مكتفين بالفترة السابقة التي قاد فيها الفريق.

وأٌسدل الستار على مسيرة حلمى طولان مع إنبى بعد موسمين ونصف قضاها داخل أسوار الفريق البترولى، حيث تولى قيادة الفريق في أكتوبر 2019 ليرحل رسميا اليوم الأربعاء مكتفيا بالفترة التي قضاها مع النادى، ويقرر تجديد طموحه مع ناد آخر.

وإجمالا خاض حلمى طولان مع إنبى 88 مباراة حقق 30 فوزا وتعادل في 35 مباراة بينما خسر في 23 مواجهة، وفى الموسم الحالي خاض الفريق البترولى تحت قيادته 21 مباراة احتل بها المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.