شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواجه غينيا وأثيوبيا فى تصفيات أفريقيا بالقميص القديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، منتخبى غينيا واثيوبيا المقرر لها يومى 5 و 9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، بالقميص الجديد للفراعنة.

وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا واثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

ويواصل منتخب مصر تدريباته اليوم الخميس باستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غينيا الأحد المقبل، بعد اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر، بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وقائد الفراعنة خلال الساعات الأخيرة.

وعقد ايهاب جلال جلسة مع صلاح فور وصوله لمعسكر المنتخب، أكد خلالها على تقديره لما قدمه صلاح هذا الموسم رغم غياب التوفيق عنه وعدم تحقيق بطولتى الدورى الانجليزى أو دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى عدم التأهل لكأس العالم مع منتخب مصر، وطالب المدير الفنى صلاح بإغلاق هذه الصفحات والتركيز مع المنتخب فى مباراتى غينيا واثيوبيا.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.