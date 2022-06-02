شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط تستضيف بطولة دولية لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الأجسام ورئيس الاتحاديين العربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى جلسة مع محافظ أسيوط، وذلك لمناقشة استعدادات المحافظة لإقامة بطولة دولية لكمال الأجسام خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ أسيوط على دعمه وأهداه شهادة تقدير الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ودرع الاتحاد المصرى لكمال الأجسام تكريمًا له متمنيا إقامة بطولة دولية على أرض محافظة أسيوط خلال الفترة المقبلة.

وفى نفس السياق قال الدكتور محمود درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكمال الأجسام، إن محافظة أسيوط دائما سباقة فى استضافة البطولات القارية والدولية وكان آخرها البطولة العربية لكمال الأجسام، ونحن الآن بصدد استضافة بطولة جديدة فى محافظة أسيوط وسوف يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.