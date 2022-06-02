شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم تحكيم نسائى يدير مباراة بلدية المحلة والحمام بقيادة شاهندة المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة بلدية المحلة والحمام في مجموعة بحرى والإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ30 والاخيرة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني، لطاقم حكام نسائى بقيادة شاهندة المغربي.

ويضم الطاقم التحكيم النسائي بقيادة المحكمة الدولية شاهندا المغربي، كلا من يارا عاطف، ومنى عطالله، مساعدين، ونورا سمير محكمة رابعة.

وتقام فى الرابعة عصر اليوم الخميس، 8 مباريات قوية فى إطار الأسبوع الثلاثين والأخير ضمن منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى، بين بلدية المحلة والحمام، الأوليمبى مع ألعاب دمنهور، الزرقا مع أبو قير للأسمدة، دكرنس مع كفر الشيخ، الرجاء مع سبورتنج، بايونيرز مع المنصورة، المصرى بالسلوم مع حرس الحدود، المجد السكندرى مع صيد المحلة.

ويسعى حرس الحدود متصدر جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 59 نقطة، لوقف سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق منذ تأهله رسميا للدورى الممتاز بعد الخسارة في آخر مباراتين، ويأمل في تحقيق الفوز أمام المصرى بالسلوم صاحب المركز الثامن برصيد 42 نقطة.

ويلتقى دكرنس صاحب المركز الثانى برصيد 53 نقطة مع كفر الشيخ السادس برصيد 47 نقطة في مواجهة قوية بين الفريقين، ويستقبل فريق الأوليمبى صاحب المركز الثالث برصيد 52 نقطة فريق ألعاب دمنهور صاحب المركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة في آخر مبارياته في القسم الثانى بعد هبوطه بشكل رسمي للدرجة الثالثة.