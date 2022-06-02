شكرا لقرائتكم خبر عن إنجلترا تعطل سحب قرعة نصف نهائى بطولة كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب تأخر وصول كأس رابطة الأندية المحترفة من إنجلترا، فى تأخر الإعلان عن موعد قرعة الدور قبل النهائى لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

واتفقت رابطة الأندية المصرية مع إحدى الشركات الإنجليزية على تصميم كأس الرابطة، الذى سيتم تسليمه للفريق الذى يحصد لقب النسخة الأولى من البطولة إلا أنه لم يتم تحديد موعد نهائى لوصول الكأس حتى الآن.

وتستكمل منافسات نصف النهائى من كأس رابطة الأندية المصرية خلال فترة توقف الدورى فى شهر يونيو الجارى.

ورغم انتهاء دور المجموعات فى شهر فبراير إلا أن البطولة ستستكمل فى يونيو الجارى، حيث أقيمت البطولة فى الفترة الماضية بسبب مشاركة منتخب مصر فى كأس الأمم الإفريقية 2021 وإيقاف بطولة الدورى الممتاز.

واكتمل عقد الأندية المتأهلة لنصف نهائى بطولة كأس الرابطة للأندية المصرية المحترفة 4 أندية وهم: فيوتشر والإسماعيلى وغزل المحلة وإنبى وودع 14 فريقًا البطولة وعلى رأسها الأهلى والزمالك وبيراميدز وهى الأندية التى كانت على رؤوس المجموعات.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة إقامة قرعة بين الأربع أندية لتجديد مواجهات نصف النهائى بينهما.