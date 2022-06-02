شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هدف الأهلى الملغى أمام البنك يتسبب فى تعديلات على الفار بالفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هدف الأهلى الملغى فى شباك البنك الأهلى تسبب فى اجتماع لمسئولى الاتحاد الدولى يوم 11 يونيو الجارى لمناقشة بعض التعديلات على تقنية الفيديو.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعى "أون سبورت أف إم"، أن هدف الأهلى الملغى في البنك الأهلى وصل إلى مسئولي التحكيم في الفيفا وأكدوا على صحة الهدف وكذلك هدف أستون فيلا في الدورى الإنجليزى، وأضافوا أن الخطأ في تنفيذ الفاول لا يعنى إلغاء الهدف، وإعادة الحكم للقطة مرة أخرى خطأ من حكم الفيديو.

وتابع شوبير: "عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم على علم بما قاله خبراء التحكيم في فيفا بصحة هدف الأهلى، وأن إلغاءه غير صحيح بالمرة".

وأضاف شوبير: "هناك اجتماع في الاتحاد الدولى لإعادة النظر في أخطاء تقنية الفيديو ومن المتوقع أن يحدث تعديلات في برتوكول التقنية بما يخدم تطورات كرة القدم".

وأثار قرار حكم غرفة الفار محمد سلامة في مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى جمعتهما على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى، بإلغاء هدف للأهلى بداعى عدم قيام رامى ربيعة لاعب الأهلى بتثبيت الكرة التى نتج عنها الهدف الجدل، وتباينت آراء خبراء التحكيم بين صحة الهدف وبين صحة قرار حكم الفار.