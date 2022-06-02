شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الجوهرى يرفض انضمام مظهر عبد الرحمن للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تمثلت في صراع القطبين الأهلي والزمالك علي مظهر عبد الرحمن مهاجم المصري البورسعيدي وموناكو الفرنسي والمنتخب الوطني في التسعينيات، وذلك قبل احترافه فى الدورى الفرنسى، حيث حاول القطبين التعاقد مع مظهر إلا أن الراحل محمود الجوهرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأسبق تصدى لانتقال مهاجم المصرى لأى من القطبين ونصحه بالاحتراف فى أوروبا.

وعن الواقعة تحدث مظهر عبد الرحمن في تصريحات إعلامية سابقة قائلا : بصراحة الراحل محمود الجوهري هو المدرب الوحيد الذي تعاملت معه، وكل البرامج التدريبية التي كنا نتدرب عليها تحت إشرافه وجدتها في فرنسا عند احترافي، وكان الجوهري يقوم بتدريبي يوميا في السابعة صباحا بصحبة إبراهيم سعيد لمدة ما يقرب من موسم كامل، فترة هروبه من الأهلي.

مضيفا : انضممت للمصري البورسعيدي لمدة موسم وخلال هذا الموسم كنت أتدرب منفردا مع الراحل محمود الجوهري والكابتن علاء نبيل، حيث اتفق الثنائي مع الراحل عبد الوهاب قوطة رئيس نادي المصري وقتها والكابتن محمود أبو رجيلة المدير الفني للفريق، أن أتدرب منفردا تحت إشراف الجوهري في القاهرة وأنضم للمصري في المباريات فقط، وتم الاتفاق على معظم فترات الموسم، اللى كنت بتمرنه فى مصر 96 لاقيته فى أوروبا فتخيل كان فكره واصل لفين.

وعن انتقاله للقطبين أكد مظهر عبد الرحمن أن الجوهري رفض انتقاله للأهلي والزمالك قبل الاحتراف وقت أن كنت فى المصرى، حيث دخل القطبان في مفاوضات معه، مضيفا : الجوهري قال لي "أوعي تروح الأهلي او الزمالك دول عايزينك عشان انت في المنتخب"، إنه أعظم مدرب في تاريخ مصر وليس من الأعظم.