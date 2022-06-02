شكرا لقرائتكم خبر عن جناح محلى جديد يدخل اهتمامات الأهلى لتدعيم هجومه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو النادى الأهلى تدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تأكد الإدارة الحمراء أن الفريق يحتاج لعدد من الصفقات السوبر بعد خسارة النسخه الأخيرة من بطولة دورى أبطال أفريقيا فى المباراة النهائية أمام الوداد المغربى.

وأكد مصدر مطلع داخل النادى الأهلى أن هناك اتجاها لتدعيم الفريق خاصة خط الهجوم، ليدخل مصطفي شلبي جناح نادي إنبي دائرة المرشحين بقوة للانضمام للأهلي بعد تألقه اللافت بقميص النادي البترولي هذا الموسم وانضم ايضا لقائمة المنتخب المبدئية، ونال اللاعب إشادة كبيرة من موسيماني ولجنه التخطيط، ليتم منح الضوء الأخضر لإدارة التعاقدات لانهاء الصفقة.

أصبح النيجيرى جون إيبوكا مهاجم فريق إنبى أحد أهم أهداف القطبين الأهلى والزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستوى المميز الذى قدمه اللاعب خلال الموسم الحالى، وهو الموسم الأول له بالدورى المصرى.

جون إيبوكا دخل دائرة الصراع بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك لعدة أسباب يأتى على رأسها صغر سن اللاعب وكذلك قدراته الهجومية الرائعة التى كشفت عنها مباريات الإيجيبشن ليج هذا الموسم، بجانب رغبة الأحمر والأبيض فى التعاقد مع مهاجم مميز فى ظل تراجع مستوى المهاجمين بالقطبين.

يعد إيبوكا صاحب الـ 25 عاماً من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي ، ولعب النيجيري جون إيبوكا في الموسم الحالي 17 مواجهة مع إنبي، وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصنع 2 آخرين ليدخل المنافسة علي لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والذى أحرز حتي الآن 11 هدفا.

بالنسبة للأهلي فقد أكد مصدر داخل النادي الأحمر أن النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي دخل حسابات النادي لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويفاضل مسئولو الأهلي بين إيبوكا وأكثر من مهاجم أجنبي يلعبون خارج مصر تمهيدا للاستقرار على أحدهم للتعاقد معه على أن يكون قيده على حساب الموزمبيقي لويس ميكيسوني مهاجم الفريق الحالي والذي لم يثبت جدارته بارتداء القميص الأحمر.

فيما بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك لحسم صفقة جون إيبوكا خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مؤخرا، وأصبح محط أنظار معظم أندية الدورى الممتاز.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة جون إيبوكا وضم اللاعب من إنبى، قبل الأهلى الذى تحرك لحسم الصفقة لصالحه، لاسيما أن الزمالك كان سبق الأحمر فى التحرك نحو ضم اللاعب.