شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفكر فى استعادة السنغالى أليو بادجى لتدعيم هجومه الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو النادى الأهلى استعادة المهاجم السنغالى أليو بادجى لاعب الفريق المعار إلى إميان الفرنسى، لتدعيم هجوم المارد الأحمر فى الموسم المقبل.

ويلعب السنغالى أليو بادجى هذه الموسم مع نادى إميان الفرنسي معارا من النادى الأهلى لمدة موسم، والذى يتضمن عقده بندا بأحقية شراء النادى الفرنسي اللاعب حال دفع مبلغ مليون و800 ألف دولار دون الرجوع للأهلى.

تألق بادجى

ونجح أليو بادجى في التألق داخل صفوف إميان بالموسم الحالى، حيث سجل 14 هدفا وساهم فى 3 أهداف أخرى خلال مشاركته في 31 مباراة بقميص الفريق الفرنسى فى الموسم الحالي بجميع المسابقات.

أميان يرفض شراء بادجى

وقالت صحيفة " le11hdf " الفرنسية إن إدارة نادى إميان لديها فكر جديد فى الموسم الجديد من أجل استعادة الفريق الذى احتل المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسى للدرجة الثانية، عن طريق الاستغناء عن كل من قادر بامبا وأرنود لوسامبا وفورموز ميندى وأليو باجى، ورفضت الإدارة دفع مليون و800 ألف دولار من أجل الاحتفاظ بالمهاجم السنغالى وتتجه إلى عدم تفعيل البند.

رغبة الأهلى أمام تحفظ موسيمانى

ويرغب البعض داخل النادى الأهلى فى الاستفادة من إمكانيات المهاجم السنغالى واستعادته فى الموسم المقبل، لحل أزمة الهجوم فى النادى، إلا أن بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر يتحفظ على عودة المهاجم السنغالى فى الموسم الجديد رغم تألقه فى الدورى الفرنسي، بسبب ما حدث بينهما أثناء تواجده كمدرب لصن داونز والمشاجرة التي دخل فيه مع اللاعب.

وستظهر الأيام المقبلة مدى نجاح مسئولي الأهلى في إقناع موسيمانى بعودة اللاعب لصفوف الفريق والاستفادة منه خاصة بعد اقتراب إميان الفرنسي من عدم تفعيل البند، أم سيواصل موسيمانى عناده ضد بادجى ويحرمه من العودة مجددا للمارد الأحمر.