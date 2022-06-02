شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كواليس رحيل حلمى طولان عن إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بإنبى كوليس رحيل حلمى طولان عن تدريب إنبى، مؤكدا أن الإدارة كانت ترغب فى تواجد الفريق فى المربع الذهبى بالدورى العام، لكن عدم تلبية طموحها دفعها للتفكير فى توجيه الشكر لطولان.

وأكد المصدر، لـ"الخليج 365"، أن إدارة إنبى تخشى على الفريق البترولى من الهبوط خصوصا أنه لم يضمن البقاء فى الدورى حتى الآن باحتلاله المركز التاسع بترتيب جدول الدورى العام برصيد 26 نقطة بعد أن خاض 21 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 11 مباراة بينما خسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 25 هدفا وتلقت شباكهم 26 هدفا.

وأوضح المصدر أن أيمن الشريعى رئيس نادى مستاء من ترتيب الفريق البترولى فى جدول الدورى العام خصوصا أنه كان يمنى نفسه بتواجد الفريق البترولى ضمن المراكز الأربعة وهو الأمر الذى لم يتحقق مما دفعه للتفكير في التغيير.

وكشف المصدر أن إدارة النادى البترولى الأهم بالنسبة لها تجميع النقاط مما يضمن لها البقاء فى الدورى وليس الفوز على الزمالك أو تقديم أداء جيد أمام الأهلى والخسارة فى اللحظات الأخيرة ثم بعد ذلك تواصل نزيف النقاط.