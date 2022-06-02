شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام محمد صلاح استعدادا لمواجهة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتملت القوة الضاربة لمنتخب مصر بانضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة خلال الساعات الأخيرة، استعدادا لخوض مباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو الجارى فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب غينيا فى التاسعة مساء الأحد المقبل، فى أولى مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس أفريقيا 2023 التى ستقام فى كوت ديفوار، فى المباراة التى ستقام على استاد القاهرة الدولى فى حضور 40 ألف مشجع.

وعقد ايهاب جلال جلسة مع صلاح فور وصوله لمعسكر المنتخب، أكد خلالها تقديره لما قدمه صلاح هذا الموسم رغم غياب التوفيق عنه وعدم تحقيق بطولتى الدورى الإنجليزى أو دورى أبطال أوروبا بالإضافة إلى عدم التأهل لكأس العالم مع منتخب مصر، وطالب المدير الفنى صلاح بإغلاق هذه الصفحات والتركيز مع المنتخب فى مباراتى غينيا وإثيوبيا.

ويواصل منتخب مصر تدريباته، اليوم الخميس، باستاد الدفاع الجوى، استعدادا لمواجهة غينيا الأحد المقبل، وتأكد ارتداء منتخب مصر القميص العادى له فى مباراتى غينيا وإثيوبيا على أن يتم الكشف عن القميص الجديد فور وصوله من الشركة الراعية للملابس وهو ما لم يتحدد حتى الآن.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كلا من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.