شكرا لقرائتكم خبر عن 4 دول تؤكد المشاركة فى البطولة العربية لكمال الأجسام بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد كمال الأجسام برئاسة عادل فهيم موافقة 4 دول حتى الآن لتأكيد مشاركتهم فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالإسكندرية بالمدينة الشبابية بأبو قير، فى الفترة من 28 إلى 30 يوليو المقبل.

الدول التى أكدت موافقتها حتى الآن هى كل من الإمارات، سلطنة عمان، المغرب، بالإضافة إلى سوريا، على أن يلتقى الاتحاد موافقة باقى الدول خلال الأيام المقبلة.

من المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 15 دولة، وتم تأكيد مشاركة 4 دول حتى الآن، كما أنه من المقرر أن تشهد البطولة تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتطبيق البروتوكول الطبى لسلامة الوفود المشاركة.

من جانبه أكد عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى والعربى والأفريقى ونائب رئيس الاتحاد الدولى أن تنظيم البطولة يأتى ضمن سلسلة البطولات التى تنظمها مصر، وتنال إبهار العالم، فى ظل الطفرة الانشائية التى تشهدها مصر.