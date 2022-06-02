شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب عبد الرحمن يزين قائمة منتخب ألعاب القوى فى البطولة الأفريقية بموريشيوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد ألعاب القوى قائمة المنتخب المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام بموريشيوس فى الفترة من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

وتضم قائمة المنتخب بسنت محمد عوض وروان أيمن ولينة عمرو وإسراء محمد ووديان مختار ودينا أحمد وأتين أحمد.

وعلى مستوى الأولاد يشارك كريم محمد محمود وحسام سلامة ومحمد طلعت وإسلام عبد التواب وماجد محسن وإيهاب عبد الرحمن ومصطفى الجمل وسالم محمد سالم وأحمد فاروق بالإضافة إلى محمد رجب.

يذكر أن بسنت حميدة لاعبة المنتخب الوطنى لألعاب القوى نجحت فى إحراز ميداليتين ذهبيتين فى بطولة التشيك الدوليه لألعاب القوى، حيث أحرزت ميدالية ذهبية فى سباق 100 متر عدو بزمن 11.12 ثانية، وميدالية ذهبية فى سباق 200 متر عدو 22.78 ثانية.