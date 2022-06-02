شكرا لقرائتكم خبر عن ملف المدرب العام بجهاز موسيمانى يعود لطاولة مناقشات الأهلى بعد إخفاق أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ملف إضافة عنصر جديد للجهاز الفنى للأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى إلى طاولة المشاورات داخل النادى، بعد إخفاق النسور الحمر فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الحالية 2022 عقب الخسارة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين.

وتدور المناقشات حاليا بشأن إضافة عنصر جديد إلى الجهاز الفنى من أجل فرض السيطرة على الفريق الكروى فى التدريب وداخل غرف الملابس فى ظل عدم وجود أى مدرب مصرى فى الجهاز الفنى بخلاف سامى قمصان.

ويفكر مسئولو الأهلى فى خيارين بشأن ضم عنصر جديد لجهاز موسيمانى يشغل منصب المدرب العام، الأول ضم العنصر الجديد فى الفترة الحالية للمساعدة فى تحسين أداء الفريق الأحمر أو الانتظار لحين حسم الموقف النهائى لمصير المدرب الجنوب أفريقى سواء بالاستمرار وإضافة عنصر جديد أو الرحيل وجلب جهاز فنى جديد بالكامل.

ويوجد عدة أسماء مرشحة لتولى منصب المدرب العام بالأهلى من أبناء القلعة الحمراء مثل رضا شحاتة وهانى رمزى وعلاء ميهوب وأسامة عرابى وربيع ياسين.