شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. محمد كوفى البوركينى صاحب الـ30 عاما بالملاعب الكروية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البوركينى محمد كوفى لاعب الزمالك وبتروجت والمصرى وقائد منتخب بوركينا فاسو السابق، أعتزالة كرة القدم عقب رحلة أستمرت 30 عام داخل ملاعب الساحرة المستديرة عقب المساهمة بشكل قوى مع فريق الابيض بالتتويج ببطولة الدورى المصرى الممتاز و الكونفدرالية الافريقية.

وأعلن البوركينى محمد كوفى عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك" اعتزاله قائلا: "مرحبا جميعا، اليوم أحد أهم وأصعب أيام حياتى الرياضية.. حان الوقت الآن للتوديع.. بدأت رحلتى فى لحظة كرة القدم منذ 30 عامًا وقد كانت طويلة جدًا كما هو الحال فى جميع الطرق.. كانت هناك أوقات جيدة وأوقات طيبة أقل وفرح ولكن أيضًا حزن. فى هذه المرحلة من حياتي، وبالنظر إلى الوراء، يمكننى القول بالتأكيد أن الأمر يستحق ذلك".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "كنت محظوظًا بما يكفى لأتمكن من تكريس نفسى بشكل احترافى لما يثيرنى ويسعدني: كرة القدم".

بدأ كوفى رحلته في الملاعب المصرية في نادى بتروجت موسم 2006 حتى عام 2016، ثم احترف في الدورى العراقى في نادى دهوك، ثم الانتقال إلى الزمالك من 2014 حتى 2017، ثم الخروج معارا إلى الاتفاق السعودى، قبل العودة إلى نادى المصرى حتى 2019، ومنها الكوكو ثم الانتقال إلى سموحة في 2020، ومنه إلى البنك الأهلى الذى فسخ تعاقده مع اللاعب في نهاية الموسم، ليعود إلى بلاده ويعلن اعتزاله أمس الخميس.