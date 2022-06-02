شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة الأحد.. 5 معلومات تبرز الفارق بين منتخبى مصر وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر تحت قيادة إيهاب جلال لمواجهة غينيا وإثيوبيا المقر لهام 5 و9 يونيو الجارى فى إطار الاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

ويلتقى منتخب مصر مع منتخب غينيا فى التاسعة مساء الأحد المقبل، فى أولى مباريات الفراعنة فى تصفيات كأس أفريقيا 2023 التى ستقام فى كوت ديفوار، فى المباراة التى ستقام على استاد القاهرة الدولى فى حضور 40 ألف مشجع.

ونستعرض مقارنة بين منتخبى مصر وغينيا قبل موقعة الأحد..

منتخب مصر

القيمة السوقية: 160.6 مليون يورو

متوسط الأعمار: 27 سنة

عدد المحترفين: 8 لاعبين

أغلى لاعب: محمد صلاح 100 مليون يورو

المدرب: إيهاب جلال

منتخب غينيا

القيمة السوقية: 96.7 مليون يورو

متوسط الأعمار: 24 سنة

عدد المحترفين: 22 لاعبا

أغلى لاعب: نابى كيتا 30 مليون يورو

المدرب: كابا ديوارا

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الدخول فى المعسكر المغلق، استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، وجاءت جميع النتائج سلبية.

وضمت القائمة التى أعلنها إيهاب جلال كل من محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى - محمود جــاد- عمر جابر -عمر كمال - محمود علاء - محمود الونش - أحمد حجازى - أحمد فتوح - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمد الننى -مهند لاشين - حمدي فتحي - عمرو السولية - محمد مجدى أفشة - أحمد حمدى - إمام عاشور - محمد صلاح - أحمد سيد "زيزو" - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - محمد إبراهيم - إبراهيم عادل - أحمد عاطف - مصطفى محمد- كريم حافظ.