شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات مكثفة بالأهلى لحسم ملف المعارين والصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مسئولو الأهلي جلساتهم الفترة الحالية من أجل الترتيب للفترة المقبلة على جميع الأصعدة الخاصة بفريق الكرة وما يتعلق بالمُعارين والصفقات الجديدة ضمن التحضير للموسم الجديد، من أجل حسم كل الملفات الخاصة بالفريق الكروي قبل نهاية الموسم الحالي.

ويناقش مسئولو الأهلي العديد من الملفات مثل موقف اللاعبين المعارين من العودة أو الاستمرار في الإعارة والصفقات الجديدة وكذلك اللاعبين الشباب المرشحين للخروج وإعارتهم إلى أندية محلية أو خارجية.

وطالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بعودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق الأحمر في الصيف المقبل، وعدم تجديد إعارته أو بيعه في الانتقالات المقبلة، بعد انتهاء إعارته إلى نادي ألتاي سبور التركي بنهاية الصيف الحالي.

وترغب لجنة التخطيط في تدعيم خط هجوم الأهلي، والذي عانى من تراجع أداء كل المهاجمين في الموسم الحالي سواء محمد شريف أو بيرسي تاو أو حسام حسن أو صلاح محسن، لاسيما وأن الأخير غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وترى لجنة التخطيط بالأهلي أن أحمد ريان لم يحصل على فرصة حقيقية مع الأهلي، وترغب في منحه الفرصة الكافية من أجل تقييمه بشكل جيد.