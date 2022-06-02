شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات فى خريطة الصفقات الصيفية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغييرات عديدة تشهدها خريطة الانتقالات الصيفية لنادي الزمالك والتي من المتوقع أن تشهد حالة نشاط قوي من الإدارة البيضاء لضم صفقات سوبر وتعويض عدم قدرة النادى علي تدعيم الفريق طوال الموسم الحالي بسبب منع القيد.

في البداية طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، من إدارة القلعة البيضاء، العمل على تدعيم خط الهجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

واشترط فيريرا على إدارة نادى الزمالك ضرورة تدعيم خط الهجم بمهاجم أجنبى سوبر، بخلاف التعاقد مع بعض اللاعبين المحليين الذين يتألقون فى الدورى المصرى بالوقت الحالى.

كما يسود اتجاه قوى داخل الزمالك للاستغناء عن الدولى التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، فى ظل تراجع مستوى اللاعب فى الفترة المقبلة، وكشف مصدر أن هناك اتجاها قويا لدى الجهاز الفنى للاستغناء عن خدمات اللاعب، خاصة وإنه لاعب محترف ولم يقدم المستوى المطلوب منه.

وأضاف المصدر إن فيريرا رحب بالاستغناء عن اللاعب، مطالبًا بضرورة التعاقد مع مهاجم أجنى سوبر من اجل تدعيم خط الهجوم، خاصة وإن هذا المركز يعانى من نقص عددى كما أن العناصر المتاحة حاليًا ليس على قدر المستوى المطلوب.

وحرص أمير مرتضى على الاجتماع باللاعب وطالبه بالتركيز وأنه يثق في إمكانياته وقدراته الفنية التي جعلته مهاجم منتخب تونس وأنه سيكون له دور كبير مع الزمالك الفترة القادمة.