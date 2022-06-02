شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة. حسن الشاذلى يقود الترسانة للتتويج بالدوري الممتاز لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق فريق الترسانة فوزاً على نظيره القناة بهدفين مقابل هدف على ستاد غزل المحلة في لقاء أداره الألماني بيتر هامر ليعلن تتويجه الأول والأخير ببطولة الدوري الممتاز فى مثل هذا اليوم 2 يونيو 1963.

مثل الترسانة في مباراة التتويج كل من: طلعت محمود، فؤاد جودة وسعيد شرشر ومحمود باجنيد، وفتحي بيومي وحنفي إبراهيم (الناظر)، ومصطفي رياض وحسن الشاذلي وبدوى عبدالفتاح وحمدي عبدالفتاح (كابتن الفريق) ومحمود حسن.

وشارك في الإنجاز أيضا كل من: مصطفي كامل زعتر، أحمد بهاء، الرشيدي، خيري حسين، عبدالمنعم الحاج، محمد رياض، محمد مصطفي، حسين العقر، الدهشوري حرب، محمد شرشر، مجدي، الشغبي، إبراهيم الخليلى.

تقدم حسن الشاذلي هداف البطولة بهدفين في الشوط الأول قبل أن يقلل عصمت الفارق في الدقيقة 28 وبعد 8 دقائق يرفض بيضو أن يهدر فرحة الشواكيش باللقب وأهدر ركلة جزاء، ليخرج درع المسابقة لأول مرة بعيدا عن القطبين.

13 نسخة لُعبت من انطلاق الدورى المصرى لم تعرف بطلاً سوى الأهلى بـ12 لقبا، مقابل لقب للزمالك حتى جاء الترسانة موسم 1962/1963 وقلب الطاولة عليهما فى الدورة المجمعة