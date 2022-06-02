شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بـ"الشباب والدكة" لحسم صفقة هداف إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثّف مسئولو النادي الأهلي محاولات حسم أكثر من صفقة قوية للنادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لاسيما بعد خسارة الفريق لقب دوري أبطال أفريقيا مؤخراً أمام اداد المغربى وتأكد الجميع فى النادى حاجة الفريق لصفقات قوية تُصحح الأخطاء الفنية فى الفريق.

في هذا الشأن ، علم ”الخليج 365” أن الأهلي كثّف إتصالاته مع مسئولو إنبي لضم النيجيري جون إيبوكا لاعب الفريق البترولي خلال الصيف المقبل ، وفتح أكثر من مسئول في القلعة الحمراء خطوط إتصالات مع إنبي لحسم الصفقة ومنهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي تحدث مع حلمي طولان المدير الفني لإنبي عن هذه الصفقة مُستغلاً العلاقة التي تربطهما منذ سنوات طويلة .

وينوي الأهلي إستغلال أكثر من لاعب لا يشارك مع الأهلي بشكل أساسي سواء من الشباب أو اللاعبين الكبار من أجل حسم الصفقة ، حيث عرض مسئولو الأهلي على إنبي ضم زياد طارق ومحمد نصير ومعهما أي لاعب أخر لا يشارك مع الفريق مثل حسام حسن أو صلاح محسن أو ميكيسوني ، ويترقب الأهلي الفترة الحالية رد إنبي لحسم الصفقة التى يراها كثيرون في القلعة الحمراء هامة لتدعيم الهجوم في ظل تراجع مستوى محمد شريف وحسام حسن صلاح محسن.