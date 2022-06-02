محمد صلاح ضمن المرشحين لجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا

المنامة - ياسر ابراهيم - أُدرج اسم المصري محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في السنة في إنجلترا، التي تمنحها رابطة اللاعبين المحترفين.

وتضم القائمة أيضا زميلي صلاح في ليفربول: السنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك.

كما تضم القائمة البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد.

والإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، مرشح أيضا، لكن زميله في الفريق، الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، الذي فاز بلقب هداف الدوري مناصفة مع صلاح، لم يرد اسمه ضمن القائمة.

ومن المقرر إعلان الفائز في 9 يونيو/حزيران.

وكان دي بروين، الفائز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هو أفضل هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم برصيد 15 هدفا، كما كان الأفضل من حيث المساعدة في إحراز الأهداف من خلال 8 تمريرات حاسمة. وحصل بالفعل على جائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم.

ويهيمن فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، على قائمة الترشيحات، وذلك بعد فوزه بكأسين محليين، وتأخره بهدف واحد فقط عن بطل الدوري مانشستر سيتي، وبلوغه المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، التي خسرها أمام ريال مدريد.

وسجل صلاح 23 هدفا، كما قام بـ13 تمريرة حاسمة، ما جعله يحصل على لقب أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ماني ثاني أفضل هدافي ليفربول برصيد 16 هدفا.

أما قائد منتخب هولندا فان ديك، فقد أدى أدوارا دفاعية هامة وساهم في حماية الفريق الذي دخل مرماه 26 هدفا فقط في 38 مباراة بالدوري، وهو أقل فريق يتلقى أهدافا مناصفة مع سيتي البطل.

أما هاري كين فقد فاز بالحذاء الذهبي الموسم الماضي، وتقاسم الجائزة مع صلاح. ومن المفاجئ أن اسم قائد منتخب إنجلترا، الذي سجل 17 هدفا هذا العام، ورد ضمن قائمة المرشحين بدلا من سون هداف توتنهام.

وربما كان من غير المتوقع أيضا ورود اسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية ست مرات، ضمن القائمة، إذ أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم في المركز السادس، متأخرا بـ13 نقطة عن المركز الرابع - آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ومع ذلك، كان رونالدو من بين أفضل الهدافين في الدوري الإنجليزي بعد صلاح وسون، برصيد 18 هدفا.

(وكالات)