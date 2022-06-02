شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواصل تدريباته اليوم بالدفاع الجوى استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، تدريباته اليومية استعدادا لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويسعى إيهاب جلال لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية لتطبيقها فى مباراة غينيا الأحد المقبل، فى ظل ضيق الوقت، ووجود بعض الغيابات بسبب الإصابات مثل رمضان صبحى بجانب غموض موقف محمد عبد المنعم وعمرو السولية.

وانضم محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر إلى معسكر الفراعنة المقام حاليا بأحد فنادق القاهرة عقب الشفاء من فيروس كيرونا أستعدادا لملاقاة غينيا في أفتتاح مباريات تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة 2023 و المقرر إقامتها بكوت إيفوار .

وغاب أحمد أبو العلا طبيب المنتخب عن أنطلاق معسكر منتخب مصر بسبب تعرضة للاصابة بفيروس كيرونا و التى على أثرها تم أستدعاء طبيب المنتخب الاولمبى أيمن زين .