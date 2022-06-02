شكرا لقرائتكم خبر عن الندرى يخضع لجلسات علاجية بغزل المحلة استعدادا لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد الندرى لاعب فريق غزل المحلة لجلسات علاجية تحت إشراف الطبيب خالد الجميزى للشفاء من الإصابة التي تعرض لها استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد أحمد الندرى من أفضل عناصر فريق غزل المحلة هذا الموسم حيث شارك فى 22 مباراة وساهم فى فوز فريقه بمباراة إيسترن كومبانى حيث أحرز هدف اللقاء الوحيد لحصد ثلاث نقاط مهمة للفريق المحلاوى فى مشوار البطولة و صعود الفريق إلى الدور قبل نهائى من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة نظيره الأهلى ضمن مباريات الجولة الـ22 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث ستقام على ستاد السلام يوم 22 من الشهر المقبل .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث فاز في 5 مباريات و تعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 6 مباريات.