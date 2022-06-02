شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: فرضت أسلوبى فى المباريات.. وهؤلاء شكلوا عقليتى التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، مدرب نادى طلائع الجيش، أنه يطمح أن يقود فريقه للتقدم أكثر فى جدول ترتيب الدورى، مضيفا: "فرضت أسلوبى على كل الأندية التى وجهتها".

وقال طارق العشرى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأداء الدفاعى الذى نقوم به من أجل التحول الهجومى وخطف هدف والفوز بالمباريات، ولم نتلق سوى 4 أهداف فقط منذ ولايتى المسئولية وسجلنا 10 أهداف".

وأضاف مدرب الطلائع: "فرضت أسلوبى على كل الأندية التى واجهتها وكنت قريبا من الفوز على الأهلى، ولكن فيكتورى أهدر انفرادل، ونجحت فى السيطرة على الأهلى والزمالك، وأى نتائج جيدة تحققت هى نتيجة عمل كبير".

وتابع العشري: "محمد عمر وحلمى طولان وجوزيه هم من شكلوا عقلية وقدرات طارق العشرى التدريبية، وأطمح للتقدم فى جدول الدورى وكواليتى اللاعبين مشجع جدا على ذلك".